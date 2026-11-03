Dự báo thời tiết đêm 3 và ngày 4/11

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác; một số nơi sáng sớm có sương mù; trưa, chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay và sáng mai có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi; trưa, chiều trời nắng; nhiệt độ phổ biến khoảng 24-31 độ C; vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét.