Khu vực Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Tại Trung Bộ, mưa lớn vẫn tập trung từ thành phố Huế đến các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông ở vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối có nơi có mưa vừa, mưa to.

Tại Lào Cai, thời tiết khô ráo, sáng sớm mai một số nơi có sương mù nhẹ; trưa và chiều trời nắng; nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 8-12 độ C, cao nhất khoảng 26-28 độ C. Riêng các địa phương như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý và các khu vực núi cao, đêm và sáng sớm vẫn rét, có nơi rét đậm, rét hại.