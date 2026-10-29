Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30/10

Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; vùng núi đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa; từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.