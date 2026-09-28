Dự báo thời tiết đêm 28 và ngày 29/9

Bắc Bộ đêm nay ít có khả năng mưa; ngày mai có nắng, nền nhiệt ở mức cao, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, chủ yếu vào chiều tối. Tại Lào Cai, đêm nay một số nơi có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông; ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 28-34 độ C.

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