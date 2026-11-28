Bắc Bộ đêm nay không mưa; sáng sớm mai có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Tại Trung Bộ, mưa giảm, riêng khu vực từ Huế đến Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, thời tiết khô ráo, đêm nay không mưa; sáng sớm mai có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nền nhiệt ban ngày tại các khu vực vùng thấp phổ biến khoảng 27-29 độ C; riêng vùng cao và vùng núi cao như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải đêm và sáng sớm vẫn xảy ra rét đậm, rét hại.