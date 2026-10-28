Dự báo thời tiết đêm 28 và ngày 29/10

Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai phổ biến mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ; riêng vùng cao đêm và sáng trời rét, vùng núi cao đêm và sáng rét đậm.