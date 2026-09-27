Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/9
Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai trời nắng. Trung Bộ duy trì mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều tối. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai, đêm nay có mưa vài nơi; ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 32-34 độ C; chiều tối và đêm mai vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-27-va-ngay-289-post910526.html