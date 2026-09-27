Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/9

Thời gian qua, sự xuất hiện của các phương tiện công cộng như xe đạp điện mang lại nhiều tiện ích cho người dân đô thị. Thế nhưng, loại hình này lại đang bị một số bạn trẻ lợi dụng để biến thành trò chơi mạo hiểm, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời xác minh và xử lý nghiêm một nhóm thiếu niên có hành vi vi phạm.