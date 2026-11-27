Đêm nay, Bắc Bộ ít mưa; trưa và chiều mai giảm mây, trời nắng; tuy nhiên không khí lạnh tăng cường khiến đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Tại Trung Bộ, từ đêm nay đến ngày mai, mưa có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, mưa giảm, sáng sớm có sương mù, trời nắng. Nhiệt độ vùng thấp tăng nhẹ; riêng vùng núi cao như Sa Pa, Y Tý vẫn xảy ra rét đậm, rét hại.