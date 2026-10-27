Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/10

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; vùng núi cần đề phòng mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai phổ biến nhiều mây; đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; gió nhẹ; vùng núi cao trời rét.