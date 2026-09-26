Dự báo thời tiết đêm 26 và ngày 27/9
Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai nhiều nơi có nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày mai có mưa rào rải rác, có nơi có dông; từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối. Tại Lào Cai, đêm nay ít khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng; ngày mai, nhiều khu vực có nắng, một số địa bàn vùng núi có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-26-va-ngay-279-post910462.html