Dự báo thời tiết đêm 26 và ngày 27/9

Ngày 27/9, thời tiết khu vực miền Bắc phổ biến nắng ban ngày, có gió nhẹ với nhiệt độ phổ biến từ 23-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 34 độ. Về chiều tối và đêm, Bắc Bộ có xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực.