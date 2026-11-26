Đêm nay Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm mai có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời vẫn rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Tại Trung Bộ, mưa giảm dần, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi; trưa và chiều trời nắng. Nền nhiệt ban ngày tăng, nhiệt độ cao nhất tại vùng thấp khoảng 24-25 độ C, tuy nhiên trời vẫn rét, vùng cao rét đậm (đêm về sáng rét hại), vùng núi cao rét hại.