Dự báo thời tiết đêm 26 và ngày 27/10

Khu vực Bắc Bộ đêm nay có mưa vài nơi; sáng sớm mai một số nơi có sương mù, trời nắng; riêng vùng núi cần đề phòng mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay có khả năng xuất hiện mưa rào, một số nơi mưa gián đoạn. Sang ngày mai, mưa có thể xuất hiện vào đêm và sáng sớm, sau đó giảm dần, trưa và chiều có lúc hửng nắng. Nhiệt độ khu vực vùng thấp dao động khoảng 18-28 độ C. Tại các xã vùng cao như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải thời tiết mát hơn.