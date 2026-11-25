Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh ở Bắc Bộ có xu hướng suy yếu, tuy nhiên một số nơi vẫn xuất hiện mưa lớn; đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm. Tại Trung Bộ, mưa lớn còn tập trung ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, sau đó có xu hướng giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay mưa có xu hướng giảm dần, một số nơi còn mưa nhỏ, trời rét. Ngày mai, toàn tỉnh ít mưa, trưa và chiều có thể có nắng, nền nhiệt tăng, vùng thấp có nhiệt độ dao động khoảng 17-23 độ C. Tuy nhiên, tại các xã vùng cao, đặc biệt khu vực Sa Pa, Bắc Hà và Y Tý, đêm và sáng sớm vẫn rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.