Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26/10

Đêm nay Bắc Bộ ít mưa; ngày mai có nắng gián đoạn, từ chiều tối mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Khu vực Trung Bộ, ngày mai mưa có xu hướng tăng dần, nhất là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; từ đêm mai, mưa rào và dông có thể xảy ra trên diện rộng hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào vài nơi. Ngày mai có nắng gián đoạn, khả năng mưa rào xuất hiện cục bộ, nhất là chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại các địa phương có xu hướng giảm nhẹ.