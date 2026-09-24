Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25/9
Khu vực Bắc Bộ, mưa dông có xu hướng giảm, một số nơi có mưa rào; ngày mai trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ Quảng Trị đến Huế và khu vực phía Bắc Nam Trung Bộ có mưa lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, chủ yếu vào chiều và tối. Tại Lào Cai, đêm nay trời nhiều mây; ngày mai có những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C; nhiệt độ khu vực vùng cao và núi cao đêm về sáng giảm sâu, trời rét.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-24-va-ngay-259-post910262.html