Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25/9

Trưa ngày 24/9, khu vực phía Đông Lâm Đồng bắt đầu ngập trên diện rộng do mưa lớn kết hợp với xả lũ từ các hồ thủy lợi. Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường bị ngập trong nước khoảng từ 0,5 đến 1,5m.