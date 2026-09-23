Dự báo thời tiết đêm 23 và ngày 24/9
Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày mai có mưa rào và dông rải rác; từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối. Tại Lào Cai, đêm nay ít khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng; ngày mai, nhiều khu vực tiếp tục có nắng; một số địa bàn vùng núi vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-23-va-ngay-249-post910158.html