Từ đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến khoảng 14-17 độ C, vùng núi khoảng 11-14 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày mai có mưa, trời chuyển rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tại Lào Cai, từ đêm nay không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm; nhiệt độ dao động khoảng 17-22 độ C, vùng núi cao trời rét hơn. Đáng chú ý, mưa có thể xuất hiện trên diện rộng, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.