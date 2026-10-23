Dự báo thời tiết đêm 23 và ngày 24/10

Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, tuy nhiên mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa vài nơi; ngày mai trời nắng, tuy nhiên vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ tại khu vực trung tâm tỉnh và vùng thấp dao động khoảng 25-33 độ C; vùng núi cao như Sa Pa có nền nhiệt thấp hơn, sáng sớm và đêm trời mát.