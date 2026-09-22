Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23/9

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hiện tượng El Niño có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị ứng phó với một chu kỳ được dự báo có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận.