Khu vực Bắc Bộ có mây, ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét; từ trưa mai, mây giảm, nhiều nơi có nắng, nền nhiệt tăng. Tại Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm so với những ngày trước; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ít mưa; riêng một số nơi thuộc duyên hải Nam Trung Bộ còn có mưa rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày mai trời nắng.

Tại Lào Cai, đêm nay thời tiết tương đối ổn định, ít mưa. Trưa và chiều mai, trời giảm mây và xuất hiện nắng trên diện rộng.

Dự báo từ khoảng đêm 23/11 đến ngày 25/11, không khí lạnh tăng cường trở lại khiến Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm.