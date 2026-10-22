Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23/10

Khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; vùng cao đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ vùng thấp dao động khoảng 24-33 độ C; vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét.