Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 22/11, khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía Đông. Nhờ đó, nền nhiệt ban ngày tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng thêm từ 2 đến 3 độ C so với những ngày trước đó.

Trong đêm 22/11 và ngày 23/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng; thời tiết rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có nắng vào trưa chiều ngày 23/11 trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường mới. (Ảnh minh họa: Vinpearl)↵

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định hình thái thời tiết này chỉ kéo dài trong ngắn hạn. Khoảng từ đêm 23 đến ngày 25/11, một đợt không khí lạnh tăng cường mới sẽ tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24 đến 26/11, miền Bắc chuyển rét cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại khu vực Trung Bộ, ngày và đêm 22/11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo xa hơn từ ngày 25 đến 29/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 22/11 và ngày 23/11:

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18–20 độ C, cao nhất 23–25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22–25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22–25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C, cao nhất 23–26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22–25 độ C, phía Nam 23–26 độ C; cao nhất phía Bắc 27–29 độ C, phía Nam 30–32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27–30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 32–34 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong các trận mưa dông ở Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.