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Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/9

Khu vực Bắc Bộ, đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C. Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to kèm dông; từ chiều mai, mưa có xu hướng tăng. Tại Lào Cai, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 15-34 độ C; riêng khu vực vùng núi, người dân cần đề phòng mưa dông bất chợt vào đêm và sáng sớm.

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Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-21-va-ngay-229-post909991.html