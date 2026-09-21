Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/9

Chiều 21/9, tại tỉnh Lạng Sơn, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV được tổ chức tại Việt Nam, Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đã có buổi làm việc và Toạ đàm với VKSND tỉnh Lạng Sơn.