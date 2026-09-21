Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/9
Khu vực Bắc Bộ, đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C. Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to kèm dông; từ chiều mai, mưa có xu hướng tăng. Tại Lào Cai, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 15-34 độ C; riêng khu vực vùng núi, người dân cần đề phòng mưa dông bất chợt vào đêm và sáng sớm.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-21-va-ngay-229-post909991.html