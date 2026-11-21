Khu vực Bắc Bộ ít mưa; đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng. Tại Trung Bộ, mưa giảm dần ở khu vực phía Bắc, phía Nam phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm không mưa; trưa và chiều mai giảm mây, trời nắng; gió nhẹ; trời rét, đêm về sáng rét đậm; riêng vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại; vùng núi cao rét hại.