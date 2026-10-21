Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/10

Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung từ chiều tối nay đến sáng mai. Khu vực Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm và sáng có mưa rào, một số nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm nay thời tiết lặng gió. Ngày mai, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số địa phương. Nhiệt độ vùng thấp dao động khoảng 26-33 độ C; vùng núi cao nền nhiệt thấp hơn.