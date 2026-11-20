Đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc còn mưa rào rải rác; ngày mai mưa giảm, một số nơi có nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại Trung Bộ, mưa vừa và mưa to tiếp tục tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông; ngày mai mưa giảm, nhiều khu vực ít mưa, có thời điểm hửng nắng. Không khí lạnh tiếp tục duy trì khiến trời rét, nhất là về đêm và sáng sớm; vùng núi cao rét đậm.