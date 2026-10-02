Dự báo thời tiết đêm 2 và ngày 3/10

Đêm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày mai có lúc trời hửng nắng, nền nhiệt giảm nhẹ, không khí oi nóng chỉ còn ở một số khu vực vùng thấp và đô thị. Trung Bộ tiếp tục có nắng, một số nơi oi nóng; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa rào; ban ngày có lúc hửng nắng; nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Không khí lạnh đã bắt đầu lan xuống miền Bắc nhưng tác động đến Lào Cai hiện còn khá yếu, vì vậy cảm giác lạnh chưa rõ rệt. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 4-5/10, khi không khí lạnh tăng cường, thời tiết địa phương có khả năng chuyển biến rõ hơn, đặc biệt về mưa và nền nhiệt.