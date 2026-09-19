Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/9
Khu vực Bắc Bộ, mưa giảm, nhiều nơi khô ráo và có nắng. Trung Bộ có mưa, đặc biệt khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế đêm nay có mưa vừa, mưa to, sau đó mưa có xu hướng giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông chủ yếu vào chiều tối, có nơi mưa to. Tại Lào Cai, đêm nay mưa giảm, trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông cục bộ; ngày mai, thời tiết có xu hướng tạnh ráo hơn, có lúc hửng nắng; cần đề phòng lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-19-va-ngay-209-post909852.html