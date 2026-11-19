Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được dự báo mưa nhiều trong chiều tối và đêm mai. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tại Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét; vùng cao và núi cao đêm và sáng có rét đậm, rét hại.