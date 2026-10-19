Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/10

Bắc Bộ ít mưa về đêm, ngày nắng, một số nơi có sương mù vào sáng sớm. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm nay ít khả năng có mưa trên diện rộng; ngày mai nhiều khu vực không mưa, hửng nắng. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp dao động khoảng 25-31 độ C; các khu vực vùng cao trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.