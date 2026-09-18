Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/9
Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to; riêng vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai, đêm nay mưa xuất hiện rải rác; ngày mai, nhiều khu vực có mây và mưa giảm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông cục bộ; nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sụt lún đất vẫn ở mức cao.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-18-va-ngay-199-post909771.html