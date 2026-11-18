Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, từ đêm nay chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ có mưa rào và dông, đặc biệt khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dự báo mưa tăng trong chiều tối và đêm mai. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 độ C. Ngày mai mưa giảm, trời nhiều mây; nhiệt độ khu vực trung tâm dao động khoảng 17-22 độ C. Do không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng nên đêm và sáng sớm trời rét, tại các khu vực vùng cao như Sa Pa, Y Tý, trời rét hơn, do đó người dân và du khách cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài.