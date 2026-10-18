Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/10

Bắc Bộ ít mưa về đêm, ngày nắng; từ ngày mai, một đợt không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng, tuy nhiên chưa gây biến động lớn về nhiệt độ. Khu vực Trung Bộ cần lưu ý mưa rào và dông, nhất là các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Lào Cai, đêm nay ít khả năng có mưa trên diện rộng. Ngày mai, nhiều khu vực trời nắng, nhiệt độ phổ biến khoảng 25-32 độ C. Tại các xã vùng cao, nhiệt độ có thể thấp hơn, thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm. Đáng chú ý, không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng trong những ngày tới.