Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18/9
Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm khi hình thế gây mưa suy yếu; mưa chủ yếu vào đêm và sáng sớm với diện rải rác; ban ngày trời chuyển tạnh ráo và có nắng. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng về chiều và tối, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ dông, lốc, gió giật mạnh. Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào rải rác và dông; ngày mai mây giảm, trời chuyển nắng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-17-va-ngay-189-post909695.html