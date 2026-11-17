Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét hại. Tại Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió Đông Bắc cấp 2; nền nhiệt có xu hướng giảm, đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi cao đêm và sáng rét hại.