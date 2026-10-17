Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18/10

Khu vực Bắc Bộ đêm nay ít mưa; ngày mai trời có nắng, nền nhiệt tăng nhẹ ở một số khu vực. Tại Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện ở vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm và sáng một số nơi ở vùng cao có thể xuất hiện mưa nhỏ, trời rét, có nơi rét đậm; trưa, chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ vùng thấp dao động phổ biến khoảng 24-32 độ C.