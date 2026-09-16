Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/9
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Mưa tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có xu hướng giảm; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông; một số khu vực có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún và ngập úng cục bộ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-16-va-ngay-179-post909594.html