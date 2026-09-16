Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/9

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 13 ngày (từ ngày 4 đến 16-9), toàn thành phố ghi nhận 1.780 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông.