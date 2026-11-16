Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/11

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù; ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng. Tại Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 28-32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 29-34 độ C.

Tại Lào Cai, đêm nay không mưa, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng sớm. Ngày mai, mây thay đổi, trời nắng. Các khu vực vùng cao, đêm và sáng sớm trời lạnh, có thể xuất hiện sương mù cục bộ.