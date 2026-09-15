Dự báo thời tiết đêm 15 và ngày 16/9
Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung ở khu vực vùng núi. Trung Bộ duy trì mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và lũ quét. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối. Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai duy trì nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi dốc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-15-va-ngay-169-post909509.html