Dự báo thời tiết đêm 15 và ngày 16/11

Khu vực Bắc Bộ đêm nay có mưa vài nơi; sáng sớm mai trời lạnh, ngày có nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu ở Trung Trung Bộ và một số tỉnh ven biển. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay không mưa, nhiệt độ giảm. Ngày mai, sáng sớm có thể xuất hiện sương mù cục bộ, trưa và chiều có nắng, thời tiết ấm áp hơn. Nhiệt độ tại khu vực trung tâm phổ biến khoảng 19-30 độ C. Các khu vực vùng cao như Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải trời vẫn rét về đêm và sáng sớm.