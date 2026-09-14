Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15/9
Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, nhất là khu vực vùng núi và trung du. Trung Bộ có mưa lớn, nguy cơ ngập úng và lũ trên các sông ở mức cao. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung về chiều tối. Tại Lào Cai, mưa có xu hướng tăng, trong đó khu vực phía Nam cần lưu ý những đợt mưa vừa đến mưa to; độ ẩm cao, trời mát; khu vực vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-14-va-ngay-159-post909417.html