Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15/11

Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, nền nhiệt ban ngày có xu hướng tăng nhẹ. Tại Trung Bộ, mưa giảm dần, ngày nắng, riêng Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm không mưa. Không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên thời tiết ban ngày nắng ráo, ấm dần lên. Nhiệt độ khu vực trung tâm dao động khoảng 18-30 độ C; vùng cao trời vẫn rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm.