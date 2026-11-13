Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14/11

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, tuy nhiên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, mưa giảm, nhiều nơi chuyển sang ít mây và có nắng. Tại Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm dần nhưng một số nơi vẫn có mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa nhỏ vài nơi; ngày mai mưa giảm, trưa và chiều có nắng. Nhiệt độ khu vực trung tâm dao động khoảng 17-24 độ C. Vùng cao rét về đêm và sáng sớm. Đáng chú ý, không khí lạnh đang suy yếu, nền nhiệt có xu hướng tăng, thời tiết ấm dần so với những ngày vừa qua.