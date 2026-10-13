Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14/10

Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nền nhiệt ổn định. Tại Trung Bộ, một số nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông; ngày có nắng gián đoạn.

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ phổ biến khoảng 15-32 độ C; vùng cao đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.