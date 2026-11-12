Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/11

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét, riêng vùng cao trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét; nhiệt độ khu vực trung tâm phổ biến khoảng 17-20 độ C. Tại các địa bàn vùng cao như Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải, trời rét đậm, đêm về sáng rét hại; riêng vùng núi cao trời rét hại.