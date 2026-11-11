Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/11

Đêm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 11 độ C. Tại khu vực Trung Bộ, mưa lớn diện rộng giảm dần từ ngày mai, tuy nhiên một số nơi vẫn có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào rải rác, một số nơi có thể có mưa dông. Ngày mai, mưa có xu hướng giảm về trưa và chiều. Nhiệt độ khu vực trung tâm phổ biến khoảng 16-21 độ C. Tại các địa bàn vùng cao như Sa Pa, Y Tý và Bắc Hà, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm.