Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/10

Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Mưa ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm, tuy nhiên từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị cần đề phòng mưa rào và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mai có khả năng xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm nay ít mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ phổ biến khoảng 21-32 độ C; vùng núi cao trời mát, sáng sớm và đêm se lạnh.