Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/11

Đêm nay và ngày mai, mưa ở Bắc Bộ giảm, chỉ xuất hiện ở vài nơi, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trưa và chiều trời nắng. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ cũng giảm dần về diện và lượng; trưa và chiều có lúc hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa nhỏ vài nơi. Ngày mai, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Vùng cao và núi cao trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.