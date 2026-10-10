Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/10

Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; vùng núi đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Nền nhiệt dao động khoảng 14-32 độ C. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao và núi cao trời rét, có nơi rét đậm.