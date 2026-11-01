Dự báo thời tiết đêm 1 và ngày 2/11

Đêm nay không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, sau đó mở rộng trong ngày mai; trời chuyển mát, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Trung Bộ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai do tác động của không khí lạnh tăng cường nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến khoảng 20-30 độ C; vùng cao trời chuyển mát, đêm và sáng sớm se lạnh.